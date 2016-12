Hoy se publico la confirmación del romance del exitoso periodista con la joven modelo Mariana Antoniale (niña Loly) Desde hace algunos días se habla del romance de Jorge Rial, de 50 años, con Mariana Antoniale, de 24, de quien se enamoró poco después de su separación y con quien viajó a Italia a compartir sus vacaciones. Sin embargo, aún faltaba la confirmación oficial y las imágenes que ilustraran este nuevo amor entre el conductor de Intrusos (América) y Ciudad Goti-K (La Red) con la atractiva modelo de la agencia de Leandro Rud a quien todos conocen como "La Niña Loly". En la imágen de Teleshow.com, se puede ver a la pareja disfrutando de su romántica estadía en Venecia, donde se muestran felices por poder vivir su amor libremente. Allegados al periodista cuentan además que hace tiempo no se lo veía tan contento. A pesar de la distancia, el líder indiscutido del mundo del espectáculo estuvo atento a todo lo que se dijo sobre su nueva relación. "Gracias a todos los que se ocupan y preocupan por mi situación. Para bien o para mal. Acabo de mirar el DNI y soy mayor (muy) de edad. Se armó un poco de quilombo, ¿no? Cuatro fotógrafos me siguen todo el día. Me siento Mick Jagger. Por la edad, obvio", manifestó en su cuenta de Twitter, donde tiene más de un millón de seguidores. Esta aventura comenzó el viernes, cuando llegaron por separado a Ezeiza, pero arribaron juntos a un vuelo de Alitalia. Tras un tiempo en Roma, partieron hacia Venecia, una de las ciudades más románticas del mundo. Pero, lejos de pasar desapercibidos, una lectora de Teleshow.com llamada Carla González Bonorino y que también pasea por Italia, envió la imágen más buscada del momento: la confirmación del romance del año. Share